Врач-аллерголог Пистрая: Первая реакция на аллерген никогда не бывает тяжелой

Анафилактический шок практически никогда не возникает при первом контакте с аллергеном. Реакция развивается постепенно, и каждый последующий укус насекомого или прием лекарства может быть опаснее предыдущего. Об этом в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 10 июля, предупредила врач-пульмонолог, аллерголог Татьяна Пистрая.

По словам специалиста, у многих пациентов существует опасное заблуждение: если после первого укуса пчелы ничего страшного не случилось, значит, и в следующий раз все будет хорошо. «На первый укус, например, пчелы – ничего, обычная реакция: почесал, припухлость. А вот уже второй или последующие укусы могут протекать гораздо тяжелее, вплоть до анафилактического шока», – предупредила врач.

Она пояснила механизм: при первом контакте иммунная система только «знакомится» с аллергеном и запоминает его. При втором и последующих контактах организм уже распознает его как врага и мобилизует все защитные силы, что может привести к потере сознания, падению давления и удушью.

«Истинная аллергия никогда практически не возникает на первый контакт с аллергеном. Сначала иммунная система знакомится, а уже потом – распознает как чужеродное и восстает», – подчеркнула Татьяна Пистрая. Она рекомендовала пациентам, уже пережившим тяжелые аллергические реакции, всегда носить с собой антигистаминные препараты и избегать контактов с известными аллергенами.