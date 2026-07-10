Аллерголог рассказала о недоступности адреналина для пациентов с риском анафилаксии

Пациенты с высоким риском анафилактического шока, например, с тяжелой реакцией на укусы пчел, десятилетиями лишены возможности иметь при себе средство экстренной самопомощи – специальный шприц-ручку с адреналином. Об этом врач-пульмонолог, аллерголог Татьяна Пистрая сообщила в эфире программы «Анамнеза» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 10 июля.

По словам специалиста, для людей, живущих за городом или рядом с пасеками, укус насекомого может стать фатальным, если помощь не подоспеет вовремя.

В отличие от антигистаминных препаратов, которые неэффективны в критической ситуации, только адреналин может остановить падение давления и удушье.

«Наличие у таких пациентов в сумочке автоинжектора с адреналином остается мечтой на протяжении многих десятилетий. У нас он, к сожалению, до сих пор не зарегистрирован, и пациенты не имеют к нему доступа», – заявила Татьяна Пистрая.

Она добавила, что единственное, что может рекомендовать врач в такой ситуации – иметь при себе антигистаминные препараты, а на даче держать ампулу адреналина, чтобы в экстренном случае попытаться спасти жизнь, пока не приедет скорая.