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Общество / Здоровье

Аллерголог Пистрая назвала самые опасные продукты

10 июля 2026 года, 14:32

Врач-пульмонолог, аллерголог Татьяна Пистрая в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 10 июля, назвала продукты, которые наиболее часто вызывают истинную аллергию, и предупредила, что реакция на некоторые из них сохраняется на всю жизнь.

Аллерголог Пистрая назвала самые опасные продукты

Фото Екатерины Ивановой

По её словам, существует четкий перечень пищевых аллергенов, признанных таковыми во всем мире. В первую очередь это коровье молоко, куриное яйцо (особенно белок), пшеница (глютен), соя, горчица, рыба и морепродукты, а также арахис и орехи.

«Арахис – это очень сильный аллерген. Важно понимать, что это не орех, а бобовая культура. Если аллергия на арахис, рыбу или морепродукты появилась, она вряд ли уже куда-то уйдет, остается с человеком на всю жизнь. Поэтому эти продукты исключаются полностью», – подчеркнула Татьяна Пистрая.

Врач также обратила внимание на разницу между истинной аллергией и псевдоаллергией. К популярным в народе «аллергенам», таким как цитрусовые, шоколад, клубника и красные ягоды, это относится реже. Чаще они вызывают так называемую псевдоаллергическую реакцию, которая связана с перееданием или содержанием гистамина в продуктах.

«Если человек съел один апельсин – все нормально. А если десять мандаринов под Новый год в сочетании с шоколадом, алкоголем и сыром – это уже перебор. Такие продукты называются гистаминолибераторами, они заставляют клетки выделять гистамин без участия иммунной системы», – объяснила врач-аллерголог.

Особую опасность, по словам Пистрой, представляет несвежая рыба, особенно скумбрия и тунец. В ней накапливается большое количество гистамина, и употребление такого продукта даже с обильными специями может вызвать реакцию, похожую на аллергию.

«Это не истинная аллергия, а по сути гистаминовое отравление. Но симптомы могут быть очень похожи: сыпь, отек, жжение в горле», – предупредила аллерголог.

Врач рекомендовала пациентам при подозрении на пищевую аллергию не заниматься самодиагностикой, а обращаться к специалистам, которые помогут отличить истинную аллергию от псевдореакций и назначат правильное лечение.

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