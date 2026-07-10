Аллерголог Пистрая назвала самые опасные продукты

Врач-пульмонолог, аллерголог Татьяна Пистрая в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 10 июля, назвала продукты, которые наиболее часто вызывают истинную аллергию, и предупредила, что реакция на некоторые из них сохраняется на всю жизнь.

По её словам, существует четкий перечень пищевых аллергенов, признанных таковыми во всем мире. В первую очередь это коровье молоко, куриное яйцо (особенно белок), пшеница (глютен), соя, горчица, рыба и морепродукты, а также арахис и орехи.

«Арахис – это очень сильный аллерген. Важно понимать, что это не орех, а бобовая культура. Если аллергия на арахис, рыбу или морепродукты появилась, она вряд ли уже куда-то уйдет, остается с человеком на всю жизнь. Поэтому эти продукты исключаются полностью», – подчеркнула Татьяна Пистрая.

Врач также обратила внимание на разницу между истинной аллергией и псевдоаллергией. К популярным в народе «аллергенам», таким как цитрусовые, шоколад, клубника и красные ягоды, это относится реже. Чаще они вызывают так называемую псевдоаллергическую реакцию, которая связана с перееданием или содержанием гистамина в продуктах.

«Если человек съел один апельсин – все нормально. А если десять мандаринов под Новый год в сочетании с шоколадом, алкоголем и сыром – это уже перебор. Такие продукты называются гистаминолибераторами, они заставляют клетки выделять гистамин без участия иммунной системы», – объяснила врач-аллерголог.

Особую опасность, по словам Пистрой, представляет несвежая рыба, особенно скумбрия и тунец. В ней накапливается большое количество гистамина, и употребление такого продукта даже с обильными специями может вызвать реакцию, похожую на аллергию.

«Это не истинная аллергия, а по сути гистаминовое отравление. Но симптомы могут быть очень похожи: сыпь, отек, жжение в горле», – предупредила аллерголог.

Врач рекомендовала пациентам при подозрении на пищевую аллергию не заниматься самодиагностикой, а обращаться к специалистам, которые помогут отличить истинную аллергию от псевдореакций и назначат правильное лечение.