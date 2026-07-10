Аллерголог объяснила, как «банкетный» новогодний стол обманывает организм

Красные ягоды, цитрусовые и шоколад, которые принято считать злейшими врагами аллергиков, на самом деле чаще вызывают не истинную аллергию, а псевдореакцию, связанную с перееданием. Об этом в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказала врач-пульмонолог, аллерголог Татьяна Пистрая.

По словам эксперта, многие люди жалуются на сыпь или отек после новогодних застолий, списывая это на мандарины. Но проблема не в самом фрукте, а в количестве съеденного в сочетании с алкоголем, сладостями и другими десертами. «Дело обычно не ограничивается одним апельсином. В ход идут шоколад, алкоголь, сыры. Эти вещества являются так называемыми гистаминолибераторами – они заставляют клетки выделять гистамин без участия иммунной системы», – пояснила врач.

Татьяна Пистрая в том числе предупредила о риске, связанном с несвежей рыбой (в их числе, например, скумбрия либо тунец). В ней, в частности, накапливается большое количество гистамина, и употребление такого продукта, даже обильно приправленного специями, может вызвать реакцию, похожую на аллергию, но являющуюся по сути «гистаминовым отравлением». Гостья эфира посоветовала не путать это состояние с истинной аллергией, которая требует совсем иного подхода к лечению.