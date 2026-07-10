Врач развеяла миф о «слабом иммунитете»: Аллергия – это признак слишком рьяной защиты

Пациенты, жалующиеся на аллергию, часто ошибочно полагают, что у них слабый иммунитет, однако на самом деле их организм проявляет излишнюю бдительность. Об этом в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 10 июля, сообщила врач-пульмонолог, аллерголог Татьяна Пистрая.

Специалист пояснила, что в обществе укоренился стереотип: если есть аллергия, значит, иммунная система работает плохо. «На самом деле всё наоборот. Это слишком хорошая, рьяная работа иммунитета. Организм принимает безобидный белок за врага и мобилизует всю армию», – обратила внимание Татьяна Пистрая.

В качестве иллюстрации врач привела ситуацию с укусами насекомых. Если у человека опухает нога после укуса мошки, это не значит, что он ослаблен. «Это значит, что у вас просто нет толерантности к данному веществу. Повышенная чувствительность – это не слабость, а, если хотите, чрезмерная сила реакции», – добавила аллерголог.

Данный комментарий, по словам гостьи радиоэфира, часто вызывает удивление у пациентов, которые привыкли винить свой иммунитет в проблемах.