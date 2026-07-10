Врач-аллерголог: Игнорирование насморка может привести к бронхиальной астме

Игнорирование симптомов аллергического ринита и бесконтрольное использование сосудосуживающих капель могут привести к развитию тяжелых форм аллергических заболеваний, в частности, бронхиальной астмы. Об этом в эфире «Анамнеза» на радио «Серебряный дождь» заявила врач-пульмонолог, аллерголог Татьяна Пистрая.

По словам специалиста, аллергический ринит является одним из наиболее частых заболеваний, которым страдают до 40% населения мира. При этом многие пациенты привыкают к дискомфорту и не обращаются за помощью годами.

«Очень часто люди используют сосудосуживающие капли как наиболее распространенное средство, чтобы восстановить носовое дыхание. Это приводит к побочным эффектам не только со стороны слизистой носа, но и к системным», – предупредила врач.

Она подчеркнула, что длительная заложенность носа нарушает сон и качество жизни, а при отсутствии лечения симптомы могут прогрессировать.

«В конечном итоге это может привести к более тяжелым формам аллергических заболеваний, например, бронхиальной астме, которая поражает нижние дыхательные пути», – добавила Татьяна Пистрая.