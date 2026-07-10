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Общество

Иностранца задержали за незаконное пересечение госграницы в Псковской области

10 июля 2026 года, 15:54

Иностранца задержали за незаконное пересечение госграницы в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в Пограничном управлении ФСБ РФ по региону.

Иностранца задержали за незаконное пересечение госграницы в Псковской области

Фото Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Выходец из одной из стран Южной Азии следовал в Россию из Латвии в обход пунктов пропуска. Также у него не было при себе документов, удостоверяющих личность.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).

Суд заключил иностранца под стражу.

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