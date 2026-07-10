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Общество

Двор дома №31 по улице Западной благоустраивают в Пскове

10 июля 2026 года, 12:40

Двор дома №31 по улице Западной благоустраивают в Пскове. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Двор дома №31 по улице Западной благоустраивают в Пскове

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, дорожники формируют контур благоустройства и готовят основание для пешеходной дорожки. В рамках работ подрядчик обновят проезжую часть, обустроит парковку и тротуар, поставит скамейки и урны, восстановит зеленые зоны.

«Совсем скоро двор станет заметно удобнее и приятнее для прогулок и отдыха», – подчеркнул Борис Елкин.

Двор дома №31 по улице Западной благоустраивают в Пскове

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Глава Пскова напомнил, что ранее в этом году специалисты завершили работы по благоустройству двора №8 по улице Алтаева. «Продолжаем двигаться дальше, шаг за шагом обновляя городские дворы», – подытожил градоначальник.

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