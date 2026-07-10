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Общество

Псковичи обновляют социальную инфраструктуру Херсонской области

10 июля 2026 года, 12:20

Аварийно-восстановительная бригада из Псковской области обновляют социальную инфраструктуру Ивановского муниципального округа Херсонской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

Псковичи обновляют социальную инфраструктуру Херсонской области

Фото: Телеграм-канал «Шефская помощь | Херсонская область»

В настоящее время псковские специалисты благоустраивают территорию детского сада «Солнышко» на улице Ивановской. Главная задача проводимых работ – сделать игровую зону для детей максимально безопасной, эстетичной и комфортной.

Строители уже демонтировали изношенную часть старого игрового лабиринта, пришедшую в негодность и, вероятно, представлявшую опасность для детей.

Псковичи обновляют социальную инфраструктуру Херсонской области

Фото: Телеграм-канал «Шефская помощь | Херсонская область»

Вместо него на площадке будет деревянный переход, оборудованный надежными защитными перилами. Там же смонтировали удобную детскую лавочку для отдыха.

Сейчас аварийно-восстановительная бригада Псковской области занимается финальным этапом обновления уличных игровых элементов. Специалисты подготовили конструкции к малярным работам и приступили к их покраске.

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