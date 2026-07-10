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Общество / Здоровье

Еще 21 ребенок пострадал от укусов клещей в Псковской области за неделю

10 июля 2026 года, 12:00

На прошлой неделе, с 29 июня по 5 июля, в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 85 человек, в том числе 21 ребенок. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Еще 21 ребенок пострадал от укусов клещей в Псковской области за неделю

Источник: pxhere.com

Чаще всего членистоногие в этом году присасывались на участках по месту жительства в дачных товариществах, сельских поселениях, а также в лесу.

По данным на 6 июля, число обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1470 человек) снизилось на 49,3%, в том числе детей (387 человек) – на 44,1%.

Больше всего обращений с начала сезона поступило из Пскова и Великих Лук – 354 и 281 соответственно. Среди муниципальных округов в настоящее время «лидируют» Опочецкий (106 случаев), Невельский (103 случаев) и Псковский (88 случаев) районы.

В лабораториях медицинских организаций и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» с начала сезона исследовали 1 668 клещей (342 – за неделю), из них 323 были взяты из объектов окружающей среды, а 1 345 – сняты с пострадавших.

Пораженность клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 27,6%, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,9%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,4%, а клещевым вирусным энцефалитом – 0,15%. «Диагностировано семь случаев клещевого иксодового боррелиоза», – уточнили в региональном ведомстве.

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