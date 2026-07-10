В Полистовском заповеднике медведя засняли за купанием и играми в воде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе природного заповедника.

Часто дикие животные играют с различными предметами: листьями, палками, камнями и бревнами. Так медведи исследуют окружающий мир и тренируют силу, скорость, координацию, которые им пригодятся для добычи пищи, в защите и охоте.

Особенно игра, например, во время купания характерна как для малышей, так и для молодых животных. При этом любой медведь не чужд веселья.

«Желаем всем такого же хорошего настроения и бодрых водных процедур этим летом!» – обратились к подписчикам сотрудники Полистовского заповедника.