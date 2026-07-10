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Общество

В Москве обсудили итоги работы Псковского землячества в первом полугодии

10 июля 2026 года, 10:30

В Москве обсудили итоги работы Псковского землячества в первом полугодии. Совещание прошло на площадке представительства Псковской области. Участие в нем приняли активные общественники и сенаторы Наталья Мельникова и Алексей Наумец, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.


По его словам, на данный момент сообщество объединяет свыше 90 человек.

Михаил Ведерников отметил, что в ходе встречи участники представили свои инициативы. В их числе, уроженец Пустошкинского района Андрей Левшин. Он поделился опытом продюсирования событийных мероприятий в родной деревне Щукино. Тысячи гостей собрали фестивали «Деревня» и «Щука крылатая». К тому же, первый проект вошел в топ поддержки Агентства стратегических инициатив.

Новые проекты Андрей Левшин планирует реализовывать, в том числе, под кураторством старшего коллеги – бизнесмена Павла Матвеева.

«Обратил внимание активистов землячества на успешные региональные практики, которые могут стать основой дальнейшего развития новых идей, и призвал участвовать в грантовых конкурсах различного уровня», – подчеркнул губернатор и уточнил, что перспективные идеи будут рассмотрены на встрече с экспертами.

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