Более 15 БПЛА противника сбили в небе над Псковской областью прошлой ночью

Более 15 БПЛА противника сбили в небе Псковской области прошлой ночью. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, беспилотники были сбиты преимущественно в южных районах.

Михаил Ведерников призвал жителей региона быть осторожными и внимательными.

«При звуках полёта или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, ни в коем случае не приближайтесь к обломкам!» – напомнил губернатор.

При наблюдении падения или полета БПЛА нужно незамедлительно сообщить всю подробную информацию по телефонам 112 либо 8(8112) 72-52-00.