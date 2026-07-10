Сотрудники «Дружины» помогают регулировать очередность заправки по номерам в Псковской области

В Псковской области в тестовом режиме запустили новую систему разведения потоков машин на АЗС. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в МАХ.

По его словам, регулировать очередность заправки будут сами автозаправочные станции. Содействие им окажут сотрудники «Дружины» и волонтеры.

«Транзитники будут заправляться так же, как и все. Альтернатива – пустые заправки», – отметил Михаил Ведерников и уточнил, что люди без автомобилей и с пятилитровой канистрой смогут заправиться в любой день. Новая система на них, как и на заправку транспортных средств дизельным топливом, не распространяется.

Губернатор подчеркнул, что многим категориям граждан требуется ежедневная заправка, при этом в приоритете остаются лишь жизнеобеспечивающие сферы.

Аналогичные ситуации во многих регионах России, в том числе и у соседей. Новая система разведения потоков автомобилей вводится в порядке эксперимента.

«Рассчитываю на вашу объективную обратную связь: все предложения проанализируем и при необходимости внесём корректировки. Спасибо за понимание», – обратил свое внимание Михаил Ведерников.

Отдельно глава региона добавил, что внимательно изучил обратную связь. «Понимаю, что универсального решения быть не может: у каждого варианта найдутся свои сторонники и противники. Но меры мы принимаем исходя из того, что будет лучше и удобнее для большинства. Прошу это учитывать», – заключил он.