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Общество

Псковские мастера рассказали, как создавали свадебные костюмы для молодожёнов, сыгравших свадьбу в Москве

9 июля 2026 года, 17:07

Псковичи Анна и Илья, зарегистрировавшие брак на Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия» в Москве, выбрали для церемонии образы в русском народном стиле. О том, как создавались их костюмы, рассказали дизайнеры и специалисты сферы народного творчества.

Псковские мастера рассказали, как создавали свадебные костюмы для молодожёнов, сыгравших свадьбу в Москве

Фото Анны Васильевой

Как пишет «АиФ-Псков», наряд для пары разработала псковский дизайнер Марина Васильева. По её словам, при работе она всегда делает ставку на индивидуальность: «Я очень не люблю шить одно и то же, поэтому предлагаю каждому свой, неповторимый вариант. Всегда хочется, чтобы человек был индивидуальностью».

При создании костюмов учитывались особенности внешности молодожёнов – цвет кожи, волос и фигура. В итоге для образов выбрали плотный жаккард, а кружевные элементы выполнили из хлопка. Образ невесты дополнил кружевной кокошник ручной работы с бусинами и стеклянными стразами. Жениху сшили рубашку, а брюки, сапоги и фуражку подобрали в Псковском доме ремёсел.

Как отметила директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова, к созданию образов ежегодно подключается целая команда специалистов: «Мы третий год помогаем парам, принимающим участие в фестивале: консультируем и утверждаем их образ». Она подчеркнула, что в процессе участвуют дизайнеры, мастера и фольклористы. Для Анны и Ильи также изготовили тематическую ленту в голубых тонах.

Псковские мастера рассказали, как создавали свадебные костюмы для молодожёнов, сыгравших свадьбу в Москве

Фото Анны Васильевой

На пошив костюмов ушло около недели. По словам специалистов, в образах постарались отразить особенности традиционного псковского свадебного костюма. «Хотелось бы, чтобы пары чаще выходили замуж в костюмах в русском народном стиле. Это сказочно, красиво и необычно», – добавила Марина Васильева.

III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» проходит в Москве с 2024 года в рамках Международной выставки-форума «Россия» и ежегодно объединяет сотни пар со всей страны.

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