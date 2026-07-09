Более чем на 10% вырос экспорт животноводческой продукции из Псковской области

Более чем на 10% вырос экспорт животноводческой продукции с территории Псковской области с начала текущего года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Согласно данным на 2 июля, инспекторы отправили на экспорт 948 партий животноводческую продукции в количестве 23,1 тысяча тонн, что ан 10,5% превышает показатели, которые были получены за аналогичный период прошлого года.

Продукцию направили в восемь стран мира. География расширилась за счет Филиппин, при этом общее количество стран-импортеров осталось без изменений.

В большем количеств на экспорт из Псковской области в этом году отправлялась свинина – 429 партий общим объемом 11,7 тысяч тонн поставили в Китай, САР Гонконг Китая, Сербию, Вьетнам, Грузию, Азербайджан, а также на Филиппины. Во Вьетнам, Китай и на Филиппины в том числе экспортировали 421 партию свиных субпродуктов (шкурок, хвостов, голов и ушей) в объеме 10,9 тысяч тонн.

«Кроме того, в Эстонию было отправлено 79 партий рыбы и рыбопродукции общим весом 154,3 т, а в Азербайджан и Грузию – 18 партий рыбных консервов в количестве 286,3 т.», – отметили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Все товары, как отметили государственные инспекторы, полностью соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортеров.