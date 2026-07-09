В Псковской области появились «умные» опоры для знаков и приподнятые переходы

Современные инженерные решения, направленные на повышение безопасности дорожного движения, внедряют в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

На дорогах в Псковской области, в частности, устанавливают приподнятые пешеходные переходы, а также дорожные знаки на композитных стойках.

Один из таких пешеходных переходов уже оборудовали на трассе Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе. Скоро аналогичный объект появится на дороге Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь в Опочецком районе.

Приподнятый переход, как уточнили в министерстве, совмещает функции искусственной дорожной неровности и пешеходного перехода. За счет подъема проезжей части до уровня тротуара водители вынуждены снижать скорость перед переходом. Пешеходы же становятся более заметными для участников движения. Такая конструкция также делает переход более удобным для родителей с детскими колясками, маломобильных граждан и пенсионеров – не требуется спуск с бордюра.