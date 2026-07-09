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Общество

В Псковской области появились «умные» опоры для знаков и приподнятые переходы

9 июля 2026 года, 17:00

Современные инженерные решения, направленные на повышение безопасности дорожного движения, внедряют в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В Псковской области появились «умные» опоры для знаков и приподнятые переходы

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

На дорогах в Псковской области, в частности, устанавливают приподнятые пешеходные переходы, а также дорожные знаки на композитных стойках.

Один из таких пешеходных переходов уже оборудовали на трассе Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе. Скоро аналогичный объект появится на дороге Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь в Опочецком районе.

Приподнятый переход, как уточнили в министерстве, совмещает функции искусственной дорожной неровности и пешеходного перехода. За счет подъема проезжей части до уровня тротуара водители вынуждены снижать скорость перед переходом. Пешеходы же становятся более заметными для участников движения. Такая конструкция также делает переход более удобным для родителей с детскими колясками, маломобильных граждан и пенсионеров – не требуется спуск с бордюра.

В Псковской области появились «умные» опоры для знаков и приподнятые переходы

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

В Стругокрасненском районе внедряется другое нововведение. «Псковавтодор» начал устанавливать там дорожные знаки на опорах из композитных материалов.

Главное преимущество подобных стоек – в их конструкции. В случае столкновения с автомобилем они ломаются и отклоняются в сторону, уменьшая, тем самым, тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия для водителя и пассажиров.

Помимо этого, композитные материалы отличаются высокой долговечность. Опоры не гниют, не подвержены коррозии, служат дольше традиционных металлических конструкций, а также устойчивы к воздействию противогололедных реагентов.

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