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Общество

Проезд у дома №48 на улице Коммунальной в Пскове приведут в порядок в этом году

9 июля 2026 года, 16:38

Проезд у дома №48 на улице Коммунальной в Пскове приведут в порядок в этом году. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проезд у дома №48 на улице Коммунальной в Пскове приведут в порядок в этом году

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, контракт на проведение ремонта уже проторговали. В ближайшее время он будет заключен, после чего подрядчик приступит непосредственно к ремонту.

Борис Елкин отметил, что дорожники в ходе работ снимут старый слой покрытия и уложат новый, после чего отремонтируют тротуары, заменят бортовой камень и восстановят зеленую зону. На участке появятся дорожные знаки, разметка, урны и скамейки, что позволит сделать территорию не только безопасной, но и уютной.

Проезд у дома №48 на улице Коммунальной в Пскове приведут в порядок в этом году

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Согласно контракту, ремонт проезда должен быть завершен к 25 декабря текущего года. «Но планируем выполнить работы в течение лета», – подытожил глава Пскова.

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