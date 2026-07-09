Проезд у дома №48 на улице Коммунальной в Пскове приведут в порядок в этом году. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, контракт на проведение ремонта уже проторговали. В ближайшее время он будет заключен, после чего подрядчик приступит непосредственно к ремонту.

Борис Елкин отметил, что дорожники в ходе работ снимут старый слой покрытия и уложат новый, после чего отремонтируют тротуары, заменят бортовой камень и восстановят зеленую зону. На участке появятся дорожные знаки, разметка, урны и скамейки, что позволит сделать территорию не только безопасной, но и уютной.