Депутаты ЕР проверили качество капремонта в детском саду в Великих Луках

По словам Дмитрия Белюкова, ремонт в учреждении выполнили в полном объекте, несмотря на то что из-за объективных причин срок их выполнения был отложен. «Но сегодня впечатление самое приятное. И подрядчик порадовал качеством выполненных в срок работ. Я помню этот сад в несколько ином виде, поскольку мой сын являлся воспитанником этого детского сада. Конечно, это небо и земля», – заявил он.

Депутат подчеркнул, что капитальный ремонт был проведен качественно и эстетично. «Немаловажно, когда приятно заходить в корпус учебного заведения», – добавил единоросс и добавил, что в ближайшее время специалисты благоустроят территории вокруг сада. Принять детей учреждение будет готово уже к началу учебного года.