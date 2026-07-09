Депутаты ЕР проверили качество капремонта в детском саду в Великих Луках

Депутаты партии «Единая Россия» Дмитрий Белюков и Константин Максимов в рамках партийного контроля проверили завершение капитального ремонта в детском саду №5 на улице Некрасова в Великих Луках. Об этом сообщает издание Luki-News.
Депутаты партии «Единая Россия» Дмитрий Белюков и Константин Максимов в рамках партийного контроля проверили завершение капитального ремонта в детском саду №5 на улице Некрасова в Великих Луках. Об этом сообщает издание Luki-News.
По словам Дмитрия Белюкова, ремонт в учреждении выполнили в полном объекте, несмотря на то что из-за объективных причин срок их выполнения был отложен. «Но сегодня впечатление самое приятное. И подрядчик порадовал качеством выполненных в срок работ. Я помню этот сад в несколько ином виде, поскольку мой сын являлся воспитанником этого детского сада. Конечно, это небо и земля», – заявил он.
Депутат подчеркнул, что капитальный ремонт был проведен качественно и эстетично. «Немаловажно, когда приятно заходить в корпус учебного заведения», – добавил единоросс и добавил, что в ближайшее время специалисты благоустроят территории вокруг сада. Принять детей учреждение будет готово уже к началу учебного года.
Напомним, работы в детском саду провели в рамках нацпроекта «Семья». Подрядчик заменил все инженерные системы и коммуникации, окна и двери, отремонтировал прачечную и пищеблок, обновил спальные, групповые и административные помещения, оборудовал пандус для инвалидов и маломобильных групп населения.
Финансирование части работ осуществлялось из бюджета города. Муниципальными средствами оплатят асфальтирование въезда и дороги вокруг детского сада.