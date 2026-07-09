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Общество

Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют для транспорта с 10 июля

9 июля 2026 года, 15:54

Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют для транспорта с 10 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют для транспорта с 10 июля

Фото администрации Пскова

С 08:00 пятницы, 10 июля, и до завершения работ для транспортных средств будет перекрыт участок улицы Вокзальной от улицы Декабриста Пущина до улицы Льва Толстого. В это время дорожники будут укладывать там верхний слой асфальта.

«Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирайте пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства», – подчеркнули в пресс-службе администрации Пскова.

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