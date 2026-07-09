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Общество

В Тямше устанавливают оборудование для «умной» спортплощадки

9 июля 2026 года, 15:30

В деревне Тямша Псковского района продолжается возведение «умной» спортивной площадки. Разместится она недалеко от Тямшанской гимназии, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава муниципалитета Наталья Федорова.

В Тямше устанавливают оборудование для «умной» спортплощадки

Фото из соцсетей Натальи Федоровой

Сейчас подрядчик устанавливает необходимое оборудование. На площадке разместили спортивные снаряды с QR-кодами. Ведется подготовка к укладке покрытия.

Благодаря QR-кодам жители смогут посмотреть видео о правильном использовании оборудования, чтобы тренировки приносили им больше пользы для здоровья.

На данный момент определяется провайдер, который установит там Wi-Fi.

В Тямше устанавливают оборудование для «умной» спортплощадки

Фото из соцсетей Натальи Федоровой

Основными объектами площадки, как заявила Наталья Федорова, станут волейбольная и баскетбольная площадки с мобильными стойками для игры в волейбол, а также футбольное поле и универсальное покрытие. По периметру сооружение оградят в целях безопасности зрители. Там же будут установлены тренажеры и трибуны.

Основание под «умную» площадку уже прошло приемку. Помимо планировки и заливки бетонного основания, подрядчик выполнил монтаж водоотводных лотков по периметру – системы дренажа для отвода талых и дождевых вод. Кроме того, специалисты благоустроили территорию вокруг спортивного сооружения.

В Тямше устанавливают оборудование для «умной» спортплощадки

Фото из соцсетей Натальи Федоровой

Основание «умной» площадки построили за счет средств муниципального бюджета. Оборудование устанавливает Центр спортивной подготовки Псковской области.

«При выборе места строительства спортсооружения учтен запрос населения и потребности Тямшанской гимназии в расширении спортивной инфраструктуры. <…> Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» («Спорт России»)», – напомнила глава Псковского района.

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