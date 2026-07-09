В Тямше устанавливают оборудование для «умной» спортплощадки

В деревне Тямша Псковского района продолжается возведение «умной» спортивной площадки. Разместится она недалеко от Тямшанской гимназии, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава муниципалитета Наталья Федорова.

Благодаря QR-кодам жители смогут посмотреть видео о правильном использовании оборудования, чтобы тренировки приносили им больше пользы для здоровья.

Сейчас подрядчик устанавливает необходимое оборудование. На площадке разместили спортивные снаряды с QR-кодами. Ведется подготовка к укладке покрытия.

Основными объектами площадки, как заявила Наталья Федорова, станут волейбольная и баскетбольная площадки с мобильными стойками для игры в волейбол, а также футбольное поле и универсальное покрытие. По периметру сооружение оградят в целях безопасности зрители. Там же будут установлены тренажеры и трибуны.

Основание под «умную» площадку уже прошло приемку. Помимо планировки и заливки бетонного основания, подрядчик выполнил монтаж водоотводных лотков по периметру – системы дренажа для отвода талых и дождевых вод. Кроме того, специалисты благоустроили территорию вокруг спортивного сооружения.