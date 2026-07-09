Саенко – о благоустройстве Корытовского лесопарка: Основная задача – сохранить здоровые деревья

В Корытовском лесопарке в Пскове продолжаются работы по благоустройству. Об этом в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» в среду, 8 июля, рассказал заместитель главы городской администрации Алексей Саенко.
В Корытовском лесопарке в Пскове продолжаются работы по благоустройству. Об этом в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» в среду, 8 июля, рассказал заместитель главы городской администрации Алексей Саенко.
По его словам, благодаря благоустройству в лесопарке создадут не просто общественное пространство, а культурно-социальную площадку для жителей и гостей Пскова.
«Территорию поделят на функциональные зоны, появятся пешеходные дорожки, места для катания на велосипедах, для выгула собак, установят площадки для тренажеров, современное освещение, систему видеонаблюдения», – отметил Алексей Саенко. Также подрядчик оборудует в лесопарке санитарную комнату и парковки.
Специалисты, как уточнил заместитель главы администрации Пскова, уже разметили территорию под пешеходные дорожки и приступили к выполнению земляных работ. Также подрядчик закупает все необходимые материалы и оборудование.
Сейчас работы проводится недалеко от пляжа «Воздух». Алексей Саенко напомнил, что работы ведутся в лесу, в связи с чем первоочередная задача – вписать благоустройство в сложившуюся зеленую зону и сохранить все здоровые деревья.
«Если у нас там расчистка осуществляется, то это исключительно или уже погибшие деревья, или поросль, которая не имеет ценности», – подытожил гость радиоэфира.
Завершить благоустройство территории планируют уже до конца лета.
Напомним, благоустройство Корытовского лесопарка стало возможным благодаря победе проекта во всероссийском конкурсе «Малые города и городские поселения» в 2025 году. Инвестиции из федерального бюджета составили порядка 70 млн рублей.