Саенко – о благоустройстве Корытовского лесопарка: Основная задача – сохранить здоровые деревья

В Корытовском лесопарке в Пскове продолжаются работы по благоустройству. Об этом в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» в среду, 8 июля, рассказал заместитель главы городской администрации Алексей Саенко.

По его словам, благодаря благоустройству в лесопарке создадут не просто общественное пространство, а культурно-социальную площадку для жителей и гостей Пскова.

«Территорию поделят на функциональные зоны, появятся пешеходные дорожки, места для катания на велосипедах, для выгула собак, установят площадки для тренажеров, современное освещение, систему видеонаблюдения», – отметил Алексей Саенко. Также подрядчик оборудует в лесопарке санитарную комнату и парковки.

Специалисты, как уточнил заместитель главы администрации Пскова, уже разметили территорию под пешеходные дорожки и приступили к выполнению земляных работ. Также подрядчик закупает все необходимые материалы и оборудование.