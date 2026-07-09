Аудитория блогера из Германии восхитилась «Михайловским»

Блогер Лиза Граф посетила музей-заповедник «Михайловское» в Псковской области и рассказала о нем своей аудитории – у неё свыше 90 тысяч подписчиков. Видеозапись о поездке в Пушкинский заповедник женщина опубликовала в своем блоге в одной из социальных сетей. Ролик был записан на немецком языке, пишет Lenta.ru.

В юном возрасте Лиза Граф переехала с семьей в Германию, а недавно вернулась в Россию. В своей публикации блогер рассказала, что на создание произведений Александра Пушкина вдохновляли именно пейзажи села Михайловское.

Женщина также показала подписчикам знаменитый дуб, который связывают с образом из поэмы «Руслан и Людмила». «Когда стоишь рядом с ним, можно легко представить волшебный мир, который когда-то создал Пушкин», – поделилась блогер.

Публикация вызвала отклик у пользователей. В комментариях они восхитились красотой музея-заповедника «Михайловское», отметили атмосферу пушкинских мест и признались, что вновь захотели обратиться к произведениям поэта.

Среди сообщений пользователей: «Класс! Мне туда надо», «Какое потрясающее место. Я всегда забываю, насколько большая Россия и насколько разнообразна география... Спасибо, Лизавета, за то, что поделилась этими местами. Я бы хотел посетить их», «Как красиво! Россия просто замечательна», «Какой сказочный пейзаж» и не только.

Заповедник – одно из главных пушкинских мест России. Его центром считается усадьба «Михайловское», где восстановлен дом поэта. Также на территории находится домик няни Александра Пушкина Арины Родионовны с предметами быта XIX века и воссозданным интерьером. В состав музея-заповедника входят усадьбы «Тригорское» и «Петровское», музейный комплекс в Бугрово и некрополь Ганнибалов-Пушкиных, расположенный в Святогорском Свято-Успенском монастыре.