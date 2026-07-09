Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом

Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства России и представителями регионов о работе топливного и транспортного секторов экономики.

Глава государства поддержал предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова о привлечении малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширению сети обеспечения топливом: если сеть больше, то сложнее нанести ущерб её работе.

Запас прочности энергосистемы России остается одним из самых высоких в мире. В этой связи Владимир Путин поручил так организовать работу с вертикально интегрированными компаниями, чтобы они «не зажимали продукт исключительно в рамках своих АЗС», а выдавали топливо и независимым автозаправочным станциям.

Президент подчеркнул, что трудности с топливом в России временные. Они в том числе связаны и с желанием противника сорвать отпускной сезон на юге страны.

Как пишет «Российская газета», проблемы с поставками топлива возникли в ряде регионов. Особенно сложная обстановка в Крыму- там нет крупных сетей заправок. Владимир Путин уверен, что у властей есть все ресурсы, чтобы держать ситуацию под контролем и не дать противнику создать в обществе нервозную ситуацию.