Псковичка передала 80 книг школьным библиотекам в рамках проекта ЕР

Жительница Пскова Мария Станотина передала для библиотек Псковской области порядка 80 книг из своей домашней библиотеки. Там и учебные пособия, и произведения классической литературы, входящие в обязательную школьную программу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия».

О возможности передать книги псковички узнала из новостей в интернете. После этого Мария Петровна решила передать литература туда, где она сможет принести пользу.

«В моей семье всегда бережно относились к печатному слову. Отрадно знать, что эти книги не будут просто храниться на полках, а помогут современным школьникам в учебе, станут подспорьем для учителей и расширят кругозор детей», – поделилась псковичка.

В региональном отделении партии «Единая России» поблагодарили женщину за гражданскую позицию и вклад в просвещение подрастающего поколения.

Сбор литературы для обновления фондов школьных библиотек продлится в Псковской области до 31 июля. Проект реализуется «Единой Россией» совместно с фондом «Земляки» при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России.

Организаторы принимают книги для внеклассного чтения, произведения школьной литературы, познавательную литературу, энциклопедии и учебные заведения. Главное условие – книги должны быть в хорошем состоянии. Пункты приема литературы работают в общественных приемных партии «Единая Россия».

Жителей Псковской области также поблагодарили за отклик на призыв депутата Госдумы Александра Козловского и участие в акции по обновлению фондов школьных библиотек.