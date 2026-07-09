«Капсулу времени» запустил в мессенджере МАХ Всероссийский свадебный фестиваль

При помощи сервиса «Нам, с любовью» пользователи платформы могут записать видеообращение с признанием в любви или пожеланием и отправить его в будущее – себе либо своей второй половинке. Проект запустили в рамках III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия».

Записать такое послание может любой желающий. Для этого в МАХ нужно перейти в чат-бот «Нам, с любовью», нажать на кнопку «Записать сообщение», записать видео и «Отправить» – выбрать время возвращения послания: от месяца до одного года.

«В назначенное время пользователь получит видео с посланием в чат-боте и сможет поделиться им со своей второй половинкой или другом в МАХ», – отметили в VK.