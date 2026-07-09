Блогеры Вячеслав и Анастасия Морозовы стали гостями заезда «Истоки. Школа» в Печорах

Блогеры Вячеслав и Анастасия Морозовы стали гостями фестиваля «Свет семейного очага» заезда «Семья» всероссийского проекта «Истоки. Школа», который проходит в Печорах с 7 по 11 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе проекта.



Фестиваль «Свет семейного очага» прошел на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в День семьи, любви и верности, 8 июля. «В фестивале приняли участие более 160 участников из 51 семьи. За каждой цифрой стоит своя история, свой уклад и традиции. В День семьи, любви и верности мы собрали родителей и детей в одном пространстве, где можно вместе мастерить, говорить о любви, оставлять послания в будущее и просто быть рядом», – поделилась руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова. В рамках фестиваля работали мастер-классы и интерактивные зоны: участники создавали куклы-обереги, брелоки из смолы, витражные картины и гребни из бисера. Для детей подготовили анимационную программу с мыльными пузырями, аквагримом в русском народном стиле и фигурами из шаров. «Участники также запечатали сургучом послания в «Капсуле времени»», – поделились в пресс-службе.



Отдельный блок посвятили русской культуре, семейным традициям и истории Псковской земли. В викторинах участники отвечали на вопросы о значении слова «Печоры», символах родительской заботы, рассказывали о пословицах и народных сказках, княгине Ольге. Также на площадке фестиваля работали видеостудия и фотобудки. Там семьи могли сделать памятные снимки, ответить на вопрос, что для них значит любовь, записать собственные подкасты. Весь фестиваль с семьями были блогеры Вячеслав и Анастасия Морозовы, которые общались с участниками, помогали создавать праздничную атмосферу на площадке, снимали интервью с детьми, а также присоединились к работе зоны аквагрима. Также участники фестиваля смогли встретиться с главным тренером национальной сборной России по боксу, заслуженным тренером России, мастером спорта СССР, почётным гражданином Златоуста и многодетным отцом Виктором Фархутдиновым. В формате ток-шоу «Единство народов: семья и семейные ценности» гость проекта рассказал о личном примере, воспитании и сохранении семейных традиций.