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Общество

Блогеры Вячеслав и Анастасия Морозовы стали гостями заезда «Истоки. Школа» в Печорах

9 июля 2026 года, 11:31

Блогеры Вячеслав и Анастасия Морозовы стали гостями фестиваля «Свет семейного очага» заезда «Семья» всероссийского проекта «Истоки. Школа», который проходит в Печорах с 7 по 11 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе проекта.

Блогеры Вячеслав и Анастасия Морозовы стали гостями заезда «Истоки. Школа» в Печорах

Фото пресс-службы всероссийского проекта «Истоки. Школа»

Фестиваль «Свет семейного очага» прошел на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в День семьи, любви и верности, 8 июля.

«В фестивале приняли участие более 160 участников из 51 семьи. За каждой цифрой стоит своя история, свой уклад и традиции. В День семьи, любви и верности мы собрали родителей и детей в одном пространстве, где можно вместе мастерить, говорить о любви, оставлять послания в будущее и просто быть рядом», – поделилась руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

В рамках фестиваля работали мастер-классы и интерактивные зоны: участники создавали куклы-обереги, брелоки из смолы, витражные картины и гребни из бисера. Для детей подготовили анимационную программу с мыльными пузырями, аквагримом в русском народном стиле и фигурами из шаров. «Участники также запечатали сургучом послания в «Капсуле времени»», – поделились в пресс-службе.

Блогеры Вячеслав и Анастасия Морозовы стали гостями заезда «Истоки. Школа» в Печорах

Фото пресс-службы всероссийского проекта «Истоки. Школа»

Отдельный блок посвятили русской культуре, семейным традициям и истории Псковской земли. В викторинах участники отвечали на вопросы о значении слова «Печоры», символах родительской заботы, рассказывали о пословицах и народных сказках, княгине Ольге. Также на площадке фестиваля работали видеостудия и фотобудки. Там семьи могли сделать памятные снимки, ответить на вопрос, что для них значит любовь, записать собственные подкасты.

Весь фестиваль с семьями были блогеры Вячеслав и Анастасия Морозовы, которые общались с участниками, помогали создавать праздничную атмосферу на площадке, снимали интервью с детьми, а также присоединились к работе зоны аквагрима.

Также участники фестиваля смогли встретиться с главным тренером национальной сборной России по боксу, заслуженным тренером России, мастером спорта СССР, почётным гражданином Златоуста и многодетным отцом Виктором Фархутдиновым. В формате ток-шоу «Единство народов: семья и семейные ценности» гость проекта рассказал о личном примере, воспитании и сохранении семейных традиций.

Блогеры Вячеслав и Анастасия Морозовы стали гостями заезда «Истоки. Школа» в Печорах

Фото пресс-службы всероссийского проекта «Истоки. Школа»

Завершился фестиваль «Свет семейного очага» интерактивным семейным спектаклем «Барышня-крестьянка» по мотивам повести Александра Пушкина.

Организатором Всероссийского проекта «Истоки.Школа» выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке Движения Первых. Участниками четвертого заезда «Семья» стали руководители и члены семейных клубов, представители сообществ семей военнослужащих и активисты семейных движений. Программу построили вокруг трех ключевых тем – доверия, любви и традиций. Участники говорят о том, как сохранить связь между поколениями, о семейных традициях, духовных опорах семьи, родословной, воспитании, открытом диалоге между взрослыми и детьми.

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