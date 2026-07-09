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Общество

Псковский суд отказался признавать скрывающегося от следствия мужчину умершим

9 июля 2026 года, 12:20

Псковский областной суд отменил решение Великолукского городского суда о признании скрывающегося от следствия мужчины умершим и отказал в удовлетворении соответствующего заявления его супруги, сообщали «Псковской правде» в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский суд отказался признавать скрывающегося от следствия мужчину умершим

Фото Дарьи Хватковой

Женщина просила объявить мужа умершим, пояснив, что, согласно решению Великолукского городского суда, он признан безвестно отсутствующим с 2016 года. По словам супруги, сведений о его местонахождении мужчины до настоящего времени нет, а признание его умершим необходимо для оформления наследственных прав.

Заявление было удовлетворено судом первой инстанции. При этом после рассмотрения апелляционной жалобы областной суд пришел к противоположному решению.

Судебная коллегия установила, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Согласно данным суда, он умышленно уехал из России, скрывшись от следствия и суда за границей. На данный момент он находится в международном и федеральном розыске. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение. Уголовное дело находится на рассмотрении суда.

Несмотря на то, что меры по розыску результатов не дали, сведений о гибели мужчины в результате насильственной смерти или несчастного случая не имеется.

В суде уточнили, что само по себе отсутствие сведений о местонахождении человека на протяжении более пяти лет не является достаточным основанием для признания его умершим, если установлено, что он намеренно скрывается от правоохранителей и отсутствуют обстоятельства, которые позволяют предположить его гибель.

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