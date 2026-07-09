Псковский суд отказался признавать скрывающегося от следствия мужчину умершим

Псковский областной суд отменил решение Великолукского городского суда о признании скрывающегося от следствия мужчины умершим и отказал в удовлетворении соответствующего заявления его супруги, сообщали «Псковской правде» в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Женщина просила объявить мужа умершим, пояснив, что, согласно решению Великолукского городского суда, он признан безвестно отсутствующим с 2016 года. По словам супруги, сведений о его местонахождении мужчины до настоящего времени нет, а признание его умершим необходимо для оформления наследственных прав.

Заявление было удовлетворено судом первой инстанции. При этом после рассмотрения апелляционной жалобы областной суд пришел к противоположному решению.

Судебная коллегия установила, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Согласно данным суда, он умышленно уехал из России, скрывшись от следствия и суда за границей. На данный момент он находится в международном и федеральном розыске. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение. Уголовное дело находится на рассмотрении суда.

Несмотря на то, что меры по розыску результатов не дали, сведений о гибели мужчины в результате насильственной смерти или несчастного случая не имеется.

В суде уточнили, что само по себе отсутствие сведений о местонахождении человека на протяжении более пяти лет не является достаточным основанием для признания его умершим, если установлено, что он намеренно скрывается от правоохранителей и отсутствуют обстоятельства, которые позволяют предположить его гибель.