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Общество

Стартовала регистрация на парад детских колясок в Пскове

9 июля 2026 года, 12:40

Стартовала регистрация на конкурс «Топ-топ, топает малыш» и парад детских колясок, которые пройдут в воскресенье, 26 июля, в Финском парке Пскова. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

Стартовала регистрация на парад детских колясок в Пскове

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, парад детских колясок станет одним из наиболее нестандартных и интересных мероприятий для семейного досуга. Номинаций будет семь.

«Выберите, кем вы хотите стать: скобарями, волшебниками или, может, героями из будущего. Принять участие могут семьи с детьми до 4 лет», – поделился Борис Елкин.

Перед регистрацией нужно внимательно ознакомиться с положением о параде.

В рамках конкурса «Топ-топ, топает малыш» юные спортсмены преодолеют первую жизненную дистанцию. Группой поддержки станут родители, родственники и друзья.

К финишу они будут стремиться первыми уверенными шагами, ползком или с мячом.

Ознакомиться с Положением о проведении можно здесь. Регистрация участников проводится в сообществе Городского культурного центра.

«Регистрация на оба мероприятия продлится до 21 июля!» – заключил глава Пскова.

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