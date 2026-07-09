Присвоить звание Героя России предлагают идричанину Денису Парамонову

Инициативу «Единой России» о присвоении звания Героя РФ Денису Парамонову единогласно поддержали депутаты Собрания Себежского округа. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил депутат Государственной Думы России, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX
По его словам, Денис Парамонов – участник СВО, кавалер ордена Мужества. Он погиб 12 марта 2024 года при защите госграницы в районе населённого пункта Сподарюшино.
«В тот день он вёл бой с превосходящими силами противника, вызвал огонь на себя и не позволил врагу пройти на территорию России. Это подвиг человека, который до конца выполнил свой воинский долг, защитил Родину», – отметил Козловский.
Депутат обратил внимание на то, что все эти два года рядом с семьей Дениса Парамонова были люди, которые не дали этой истории остаться только болью близких.
«Большую работу ведёт Дарья Козьякова – координатор фонда «Защитники Отечества» в Себежском округе, секретарь местного отделения «Единой России». Именно благодаря её настойчивости, поддержке семьи и неравнодушию депутатов этот вопрос получил движение на местном уровне», – подчеркнул секретарь реготделения партии.
Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX
Отдельно он поблагодарил боевому командиру Дениса Парамонову – участника специальной военной операции, кавалера ордена Мужества Михаила Каратыша. По словам депутата, он не просто рассказал землякам о подвиге товарища, но и помог найти путь для продолжения работ по присвоению идричанину высокого звания.
Впереди – документальная и процедурная работа, но, как обратил внимание Александр Козловский, главное уже сделано: есть общее решение быть честным перед памятью тех, кто отдал жизнь за страну. «Со своей стороны готов поддерживать эту инициативу в рамках своих полномочий на федеральном уровне. Денис Парамонов – герой для своей семьи, для Идрицы, для Себежского округа, для всей Псковской области. Вечная память и вечная слава», – подытожил депутат Госдумы России.