Присвоить звание Героя России предлагают идричанину Денису Парамонову

Инициативу «Единой России» о присвоении звания Героя РФ Денису Парамонову единогласно поддержали депутаты Собрания Себежского округа. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил депутат Государственной Думы России, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

По его словам, Денис Парамонов – участник СВО, кавалер ордена Мужества. Он погиб 12 марта 2024 года при защите госграницы в районе населённого пункта Сподарюшино.

«В тот день он вёл бой с превосходящими силами противника, вызвал огонь на себя и не позволил врагу пройти на территорию России. Это подвиг человека, который до конца выполнил свой воинский долг, защитил Родину», – отметил Козловский.

Депутат обратил внимание на то, что все эти два года рядом с семьей Дениса Парамонова были люди, которые не дали этой истории остаться только болью близких.

«Большую работу ведёт Дарья Козьякова – координатор фонда «Защитники Отечества» в Себежском округе, секретарь местного отделения «Единой России». Именно благодаря её настойчивости, поддержке семьи и неравнодушию депутатов этот вопрос получил движение на местном уровне», – подчеркнул секретарь реготделения партии.