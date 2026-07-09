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Общество

Присвоить звание Героя России предлагают идричанину Денису Парамонову

9 июля 2026 года, 12:00

Инициативу «Единой России» о присвоении звания Героя РФ Денису Парамонову единогласно поддержали депутаты Собрания Себежского округа. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил депутат Государственной Думы России, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Присвоить звание Героя России предлагают идричанину Денису Парамонову

Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX

По его словам, Денис Парамонов – участник СВО, кавалер ордена Мужества. Он погиб 12 марта 2024 года при защите госграницы в районе населённого пункта Сподарюшино.

«В тот день он вёл бой с превосходящими силами противника, вызвал огонь на себя и не позволил врагу пройти на территорию России. Это подвиг человека, который до конца выполнил свой воинский долг, защитил Родину», – отметил Козловский.

Депутат обратил внимание на то, что все эти два года рядом с семьей Дениса Парамонова были люди, которые не дали этой истории остаться только болью близких.

«Большую работу ведёт Дарья Козьякова – координатор фонда «Защитники Отечества» в Себежском округе, секретарь местного отделения «Единой России». Именно благодаря её настойчивости, поддержке семьи и неравнодушию депутатов этот вопрос получил движение на местном уровне», – подчеркнул секретарь реготделения партии.

Присвоить звание Героя России предлагают идричанину Денису Парамонову

Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX

Отдельно он поблагодарил боевому командиру Дениса Парамонову – участника специальной военной операции, кавалера ордена Мужества Михаила Каратыша. По словам депутата, он не просто рассказал землякам о подвиге товарища, но и помог найти путь для продолжения работ по присвоению идричанину высокого звания.

Впереди – документальная и процедурная работа, но, как обратил внимание Александр Козловский, главное уже сделано: есть общее решение быть честным перед памятью тех, кто отдал жизнь за страну. «Со своей стороны готов поддерживать эту инициативу в рамках своих полномочий на федеральном уровне. Денис Парамонов – герой для своей семьи, для Идрицы, для Себежского округа, для всей Псковской области. Вечная память и вечная слава», – подытожил депутат Госдумы России.

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