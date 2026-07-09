Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Возможность переноса сроков реконструкции гражданского сектора аэропорта Пскова обсудили в Минтрансе

9 июля 2026 года, 11:37

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе командировки в Москву обсудил развитие инфраструктуры Псковской области с министром транспорта России Андреем Никитиным. Об этом глава региона сообщил в своем канале в МАХ.

Возможность переноса сроков реконструкции гражданского сектора аэропорта Пскова обсудили в Минтрансе

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, одной из тем встречи стала модернизация аэропорта. С 2018 года пассажиропоток увеличился с шести тысяч человек до почти 142 тысяч.

На данный момент подрядчик завершает строительство нового терминала прилета.

Возможность переноса сроков реконструкции гражданского сектора аэропорта Пскова обсудили в Минтрансе

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

«Готова проектная документация на расширение перрона, реконструкцию рулёжных дорожек и установку современного светосигнального оборудования», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что в том числе обсудил с министром возможность переноса сроков реконструкции гражданского сектора аэропорта на более ранний срок.

Возможность переноса сроков реконструкции гражданского сектора аэропорта Пскова обсудили в Минтрансе

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Отдельно губернатор доложил о реализации ключевых мероприятий в дорожной сфере. В этом году предусмотрели рекордное финансирование – свыше 20 млрд рублей, из которых порядка 14 млн рублей выделяются в рамках реализации президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Средства направят на приведение в нормативное состояние восьми мостов и более 300 км дорог.

В Пскове наиболее остро стоит вопрос строительства участка улицы Кузбасской Дивизии от Юбилейной до Народной. «Это важно для безопасного подъезда к больницам и школам, а также для запуска новых автобусных маршрутов», – уточнил он.

Возможность переноса сроков реконструкции гражданского сектора аэропорта Пскова обсудили в Минтрансе

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

В Великих Луках, например, запланировано проведение капитального ремонта проспекта Ленина на участке от улицы Дьяконова до моста через Ловать.

«Благодарю Андрея Сергеевича и команду Минтранса за внимание к Псковской области и поддержку в решении важных для региона вопросов и задач», – подчеркнул глава региона.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами