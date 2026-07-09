Возможность переноса сроков реконструкции гражданского сектора аэропорта Пскова обсудили в Минтрансе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе командировки в Москву обсудил развитие инфраструктуры Псковской области с министром транспорта России Андреем Никитиным. Об этом глава региона сообщил в своем канале в МАХ.

По его словам, одной из тем встречи стала модернизация аэропорта. С 2018 года пассажиропоток увеличился с шести тысяч человек до почти 142 тысяч.

«Готова проектная документация на расширение перрона, реконструкцию рулёжных дорожек и установку современного светосигнального оборудования», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что в том числе обсудил с министром возможность переноса сроков реконструкции гражданского сектора аэропорта на более ранний срок.

Отдельно губернатор доложил о реализации ключевых мероприятий в дорожной сфере. В этом году предусмотрели рекордное финансирование – свыше 20 млрд рублей, из которых порядка 14 млн рублей выделяются в рамках реализации президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Средства направят на приведение в нормативное состояние восьми мостов и более 300 км дорог.

В Пскове наиболее остро стоит вопрос строительства участка улицы Кузбасской Дивизии от Юбилейной до Народной. «Это важно для безопасного подъезда к больницам и школам, а также для запуска новых автобусных маршрутов», – уточнил он.