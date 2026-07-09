Псковские влюбленные поженились на Всероссийском свадебном фестивале

Пара из Псковской области стала участником III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» и связала себя узами брака в Национальном центре «Россия» в День семьи, любви и верности, 8 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Анна Васильева и Илья Кузьмин проживают в Пскове: невеста – художник, активно участвует в фестивалях, выставках и социальных проектах, жених же работает в сфере спецтехники, увлекается единоборствами. «Влюбленные занимаются волонтерской деятельностью, у них много общих интересов – от автоспорта до путешествий», – подчеркнули в пресс-службе правительства Псковской области.

В этом году праздник объединил 186 влюбленных пар. Участие же в церемонии единовременной регистрации браков в Москве поучаствовали 150 пар со всей России и стран ближнего зарубежья. Ключевая тема фестиваля – «Едины в любви».

Президент Владимир Путин поздравил всех с началом нового этапа в жизни и пожелал счастья, подчеркнув, что семейные отношения для россиян имеют особую ценность.

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с большим и значимым событием — рождением новой семьи. Желаю счастья и благополучия. Берегите друг друга. Пусть ваши мечты обязательно сбываются. Для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Совет да любовь!» – заявил он.