Псковские влюбленные поженились на Всероссийском свадебном фестивале

Пара из Псковской области стала участником III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» и связала себя узами брака в Национальном центре «Россия» в День семьи, любви и верности, 8 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Фотографии предоставлены пресс-службой Национального центра «Россия»
Анна Васильева и Илья Кузьмин проживают в Пскове: невеста – художник, активно участвует в фестивалях, выставках и социальных проектах, жених же работает в сфере спецтехники, увлекается единоборствами. «Влюбленные занимаются волонтерской деятельностью, у них много общих интересов – от автоспорта до путешествий», – подчеркнули в пресс-службе правительства Псковской области.
В этом году праздник объединил 186 влюбленных пар. Участие же в церемонии единовременной регистрации браков в Москве поучаствовали 150 пар со всей России и стран ближнего зарубежья. Ключевая тема фестиваля – «Едины в любви».
Президент Владимир Путин поздравил всех с началом нового этапа в жизни и пожелал счастья, подчеркнув, что семейные отношения для россиян имеют особую ценность.
«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с большим и значимым событием — рождением новой семьи. Желаю счастья и благополучия. Берегите друг друга. Пусть ваши мечты обязательно сбываются. Для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Совет да любовь!» – заявил он.
Фотографии предоставлены пресс-службой Национального центра «Россия»
Главным событием фестиваля стала единовременная регистрация браков влюбленных, в том числе зарубежных и интернациональных пар из Беларуси, Киргизии, Казахстана и Армении. Церемонию украсила передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Пары, поженившиеся на прошлых фестивалях, вручили молодоженам частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.
Ведущими церемонии открытия фестиваля вновь стала семейная пара – Регина Тодоренко и Влад Топалов. В первый день, 8 июля, наряду с ней для будущих молодоженов прошло много романтических событий: праздничное шествие по Выставочному переулку, прогулка на яхтах по Москве-реке. Для участников в том числе подготовили интерактивную выставку «Три дома русской свадьбы». Экспозицию посвятили традиционным свадьбам в дворянских, купеческих и крестьянских семьях.
Сегодня, 9 июля, во второй день фестиваля пройдет культурно-просветительная программа с открытыми диалогами, лекциями и встречами с известными людьми.
Фотографии предоставлены пресс-службой Национального центра «Россия»
Одним из ключевых событий стала музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба» – символ крепких уз, единства и готовности протянуть руку ближнему. Пары примут участие во флористическом мастер-классе по созданию венка из живых ромашек.
Впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». Участниками церемонии бракосочетания стала 221 пара. В прошлом году мероприятие прошло в Национальном центре «Россия», где появились еще 206 семей. Событие стало ежегодным и будет проводиться в День семьи, любви и верности. Фестиваль организован Национальным центром «Россия» совместно с правительством Москвы и Управлением ЗАГС Москвы.