Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковские влюбленные поженились на Всероссийском свадебном фестивале

9 июля 2026 года, 10:54

Пара из Псковской области стала участником III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» и связала себя узами брака в Национальном центре «Россия» в День семьи, любви и верности, 8 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Псковские влюбленные поженились на Всероссийском свадебном фестивале

Фотографии предоставлены пресс-службой Национального центра «Россия»

Анна Васильева и Илья Кузьмин проживают в Пскове: невеста – художник, активно участвует в фестивалях, выставках и социальных проектах, жених же работает в сфере спецтехники, увлекается единоборствами. «Влюбленные занимаются волонтерской деятельностью, у них много общих интересов – от автоспорта до путешествий», – подчеркнули в пресс-службе правительства Псковской области.

В этом году праздник объединил 186 влюбленных пар. Участие же в церемонии единовременной регистрации браков в Москве поучаствовали 150 пар со всей России и стран ближнего зарубежья. Ключевая тема фестиваля – «Едины в любви».

Президент Владимир Путин поздравил всех с началом нового этапа в жизни и пожелал счастья, подчеркнув, что семейные отношения для россиян имеют особую ценность.

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с большим и значимым событием — рождением новой семьи. Желаю счастья и благополучия. Берегите друг друга. Пусть ваши мечты обязательно сбываются. Для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Совет да любовь!» – заявил он.

Псковские влюбленные поженились на Всероссийском свадебном фестивале

Фотографии предоставлены пресс-службой Национального центра «Россия»

Главным событием фестиваля стала единовременная регистрация браков влюбленных, в том числе зарубежных и интернациональных пар из Беларуси, Киргизии, Казахстана и Армении. Церемонию украсила передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Пары, поженившиеся на прошлых фестивалях, вручили молодоженам частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.

Ведущими церемонии открытия фестиваля вновь стала семейная пара – Регина Тодоренко и Влад Топалов. В первый день, 8 июля, наряду с ней для будущих молодоженов прошло много романтических событий: праздничное шествие по Выставочному переулку, прогулка на яхтах по Москве-реке. Для участников в том числе подготовили интерактивную выставку «Три дома русской свадьбы». Экспозицию посвятили традиционным свадьбам в дворянских, купеческих и крестьянских семьях.

Сегодня, 9 июля, во второй день фестиваля пройдет культурно-просветительная программа с открытыми диалогами, лекциями и встречами с известными людьми.

Псковские влюбленные поженились на Всероссийском свадебном фестивале

Фотографии предоставлены пресс-службой Национального центра «Россия»

Одним из ключевых событий стала музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба» – символ крепких уз, единства и готовности протянуть руку ближнему. Пары примут участие во флористическом мастер-классе по созданию венка из живых ромашек.

Впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». Участниками церемонии бракосочетания стала 221 пара. В прошлом году мероприятие прошло в Национальном центре «Россия», где появились еще 206 семей. Событие стало ежегодным и будет проводиться в День семьи, любви и верности. Фестиваль организован Национальным центром «Россия» совместно с правительством Москвы и Управлением ЗАГС Москвы.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами