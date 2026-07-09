Глава Пскова: Влажная погода помогает эффективнее очищать улицы

Работа по уборке Пскова ведется в полном объеме, несмотря на погодные условия. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.
Работа по уборке Пскова ведется в полном объеме, несмотря на погодные условия. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.
По его словам, дождь – не повод откладывать наведение порядка. «Коммунальные службы не останавливаются ни перед чем», – подчеркнул Борис Елкин.
Глава Пскова уточнил, что влажная погода помогает эффективнее очищать городские улицы, поскольку осадки прибивают пыль и размягчают грязь, а рабочие и техника в это время косят траву, убирают мусор, сметают грязь, чистят дороги и не только.
На улицах Пскова трудятся бригады коммунальщиков, работает спецтехника.
«Делаем всё, чтобы даже в непогоду город оставался чистым и комфортным для жителей и гостей Пскова», – обратил свое внимание градоначальник.