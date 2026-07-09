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Общество

Глава Пскова: Влажная погода помогает эффективнее очищать улицы

9 июля 2026 года, 10:30

Работа по уборке Пскова ведется в полном объеме, несмотря на погодные условия. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

Глава Пскова: Влажная погода помогает эффективнее очищать улицы

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, дождь – не повод откладывать наведение порядка. «Коммунальные службы не останавливаются ни перед чем», – подчеркнул Борис Елкин.

Глава Пскова уточнил, что влажная погода помогает эффективнее очищать городские улицы, поскольку осадки прибивают пыль и размягчают грязь, а рабочие и техника в это время косят траву, убирают мусор, сметают грязь, чистят дороги и не только.

Глава Пскова: Влажная погода помогает эффективнее очищать улицы

Фото из соцсетей Бориса Елкина

На улицах Пскова трудятся бригады коммунальщиков, работает спецтехника.

«Делаем всё, чтобы даже в непогоду город оставался чистым и комфортным для жителей и гостей Пскова», – обратил свое внимание градоначальник.

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