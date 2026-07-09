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Общество

Михаил Ведерников: Псковская область принимает депортированных граждан почти в ежедневном режиме

9 июля 2026 года, 10:08

Уже год Псковская область принимает на своей территории депортированных граждан практически в ежедневном режиме. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

Михаил Ведерников: Псковская область принимает депортированных граждан почти в ежедневном режиме
Встреча с переселенцами со всего света в храме на Троицу
Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, власти Эстонии, Литвы и Латвии открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей. Этим они рассчитывают «окончательно решить русский вопрос» и проблему присутствия «неграждан» на своих территориях.

Такая информация прозвучала в докладе директора департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григория Лукьянцева.

«Сначала речь шла преимущественно о гражданах пенсионного возраста, отказавшихся или не сумевших сдать экзамен на знание языка и «неправильно» ответивших на вопросы «анкеты лояльности»», – поделился Михаил Ведерников.

Губернатор вспомнил ветерана Василия Маскальёнова и его дочерей, супругов Фрейман, Межиньш и не только, которые переехали в Псковскую область. «Сейчас к нам едут уже 40-летние. Люди трудоспособного возраста, которые оказались не нужны экономике западных стран по одной лишь причине русского происхождения. Не нужны ни врачи, ни учителя, ни инженеры, ни представители малого и среднего бизнеса. Иначе как выстрелом в ногу это не назвать», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников: Псковская область принимает депортированных граждан почти в ежедневном режиме
Встреча с Василием Маскальёновым
Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Он напомнил, что в Псковской области уже действуют меры поддержки для педагогов и медиков – с компенсацией за расходы на подтверждение образования и с подъемными. Помимо этого, профильные специалисты готовы точечно, в ручном режиме работать со всеми, кто обратиться за помощью.

«Друзья! Не ждите, когда дискриминационный режим выбросит вас из системы в беспомощном состоянии – без вещей и документов на границе. А такие истории нам известны. Приезжайте! Почитайте отзывы тех, кто уже прошёл этот путь и пожалел лишь об одном – что терпел, ждал и не решился сделать это раньше. Мы своих не бросаем. <…> Добро пожаловать домой», – обратился к соотечественникам Михаил Ведерников.

На фото: встреча с Василием МАСКАЛЬЁНОВЫМ, Петром и Людмилой МЕЖИНЬШ и с переселенцами со всего света в храме на Троицу

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