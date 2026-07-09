Уже год Псковская область принимает на своей территории депортированных граждан практически в ежедневном режиме. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

По его словам, власти Эстонии, Литвы и Латвии открыто готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей. Этим они рассчитывают «окончательно решить русский вопрос» и проблему присутствия «неграждан» на своих территориях.

Такая информация прозвучала в докладе директора департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григория Лукьянцева.

«Сначала речь шла преимущественно о гражданах пенсионного возраста, отказавшихся или не сумевших сдать экзамен на знание языка и «неправильно» ответивших на вопросы «анкеты лояльности»», – поделился Михаил Ведерников.

Губернатор вспомнил ветерана Василия Маскальёнова и его дочерей, супругов Фрейман, Межиньш и не только, которые переехали в Псковскую область. «Сейчас к нам едут уже 40-летние. Люди трудоспособного возраста, которые оказались не нужны экономике западных стран по одной лишь причине русского происхождения. Не нужны ни врачи, ни учителя, ни инженеры, ни представители малого и среднего бизнеса. Иначе как выстрелом в ногу это не назвать», – подчеркнул глава региона.