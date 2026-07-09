Увеличенный объем поставок топлива на АЗС получит Псковская область. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, по итогам командировки в Москву удалось договориться об определенном увеличении топлива на автозаправочные станции региона.

«На доставку и организационные вопросы потребуется несколько дней, но это решение должно снять часть напряжения на наших АЗС», – подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил жителей региона за терпение, понимание и выдержку.