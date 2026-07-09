На АЗС «Сургутнефтегаз» в Пскове будет действовать раздельный график заправки топливом, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

По его словам, речь, в частности, идет о временных рамках.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что на этих АЗС 92-м и дизелем можно будет заправиться с 14:00 и до полуночи, а 95-м и выше – круглосуточно.

«Разумеется, при наличии бензина», – подчеркнул губернатор.

Соответствующая мера позволит развести автомобильные очереди.