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Общество

На АЗС «Сургутнефтегаз» в Пскове будет действовать раздельный график заправки топливом

9 июля 2026 года, 09:12

На АЗС «Сургутнефтегаз» в Пскове будет действовать раздельный график заправки топливом, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

На АЗС «Сургутнефтегаз» в Пскове будет действовать раздельный график заправки топливом

Фото: ПАИ

По его словам, речь, в частности, идет о временных рамках.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что на этих АЗС 92-м и дизелем можно будет заправиться с 14:00 и до полуночи, а 95-м и выше – круглосуточно.

«Разумеется, при наличии бензина», – подчеркнул губернатор.

Соответствующая мера позволит развести автомобильные очереди.

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