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Общество

Продажу бензина по четным и нечетным номерам машин введут в Псковской области

9 июля 2026 года, 09:05

Продажу бензина по четным и нечетным номерам машин введут в Псковской области. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Продажу бензина по четным и нечетным номерам машин введут в Псковской области

Фото: канал MAX Михаила Ведерникова

По его словам, региональным властям поступило множество предложений о введении в Псковской области системы, разделяющей потоки автомобилей по четным и нечетным дням. Подобные решения, например, уже реализуются в ряде субъектов РФ.

«Мы изучили и проанализировали этот опыт. С 10 июля такая схема будет работать и в Псковской области. Оставляем небольшой запас по времени, чтобы все могли подготовиться», – обратил свое внимание Михаил Ведерников.

Губернатор уточнил, что уже с 10 июля (по четным числам) можно будет заправить автомобили с комбинацией цифр в номерах 0хх, 2хх, 4хх, 6хх, 8хх, с 11 июля (по нечетным числам) – с комбинацией цифр в номерах 1хх, 3хх, 5хх, 7хх, 9хх.

«Далее будем ежедневно чередовать», – пояснил глава региона и уточнил, что продажа бензина по четным и нечетным номерам вводится в порядке эксперимента.

Пока же региональные власти ищут альтернативных поставщиков топлива.

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