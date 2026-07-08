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Общество / Семья

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём семьи, любви и верности

8 июля 2026 года, 19:47

С Днём семьи, любви и верности поздравил жителей Псковской области председатель регионального совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

По его словам, этот день напоминает о главных человеческих ценностях, которые служат опорой в любых жизненных ситуациях. «Семья — это наш надежный тыл, неисчерпаемый источник душевного тепла, вдохновения и поддержки. Именно в кругу родных мы находим понимание, учимся заботе, уважению и ответственности друг за друга», - сказал лидер объединения.

Он подчеркнул, что для профсоюзного движения эти идеалы особенно близки и понятны, ведь профсоюзы - это одна большая единая семья, сплоченная общими целями, взаимовыручкой и традициями солидарности.

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём семьи, любви и верности

фото пресс-служба облсовпрофа

«Мы вместе преодолеваем трудности, вместе радуемся победам и стоим плечом к плечу, защищая интересы человека труда. Мы прекрасно понимаем, что благополучие региона и страны начинается с домашнего очага. В каждой семье есть работающий человек, чьим ежедневным трудом создается наше общее будущее», - отметил Игорь Иванов.

Председатель облсовпрофа добавил, что именно поддержка близких дает труженику силы профессионально расти, честно выполнять свое дело и с радостью возвращаться домой после тяжелой смены. «Счастливая семья - это залог успешного и созидательного труда!» - подчеркнул он.

Игорь Иванов также пожелал псковским семьям, чтобы в их домах всегда царили мир, согласие и детский смех. «Пусть любовь согревает ваши сердца, а верность и взаимопонимание остаются незыблемым фундаментом ваших отношений. Крепкого вам здоровья, уюта, добра и семейного благополучия!» - заключил лидер профсоюзного обеъединения.

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