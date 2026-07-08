Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём семьи, любви и верности

С Днём семьи, любви и верности поздравил жителей Псковской области председатель регионального совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

По его словам, этот день напоминает о главных человеческих ценностях, которые служат опорой в любых жизненных ситуациях. «Семья — это наш надежный тыл, неисчерпаемый источник душевного тепла, вдохновения и поддержки. Именно в кругу родных мы находим понимание, учимся заботе, уважению и ответственности друг за друга», - сказал лидер объединения.

Он подчеркнул, что для профсоюзного движения эти идеалы особенно близки и понятны, ведь профсоюзы - это одна большая единая семья, сплоченная общими целями, взаимовыручкой и традициями солидарности.