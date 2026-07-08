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Общество

Певица Нина Шнайдер рассказала, что для неё значит Псковская область

8 июля 2026 года, 17:35

Автор песен, певица Нина Шнайдер рассказала, что для неё значит Псковская область и почему приняла предложение выступить на «Кургане Дружбы» в Себежском районе.

Певица Нина Шнайдер рассказала, что для неё значит Псковская область

Фото: скрин телеканала «Первый Псковский»

По словам Нины Шнайдер, регион для неё значит многое, поскольку здесь жил и похоронен её отец. «К тому же для меня очень важно было приехать и выступить именно на «Кургане дружбы», – поделилась певица в интервью «Первому Псковскому».

Она отметила, что в Себежском районе люди как-то особенно сплачиваются.

«Да и музыка способна объединять людей», – подчеркнула автор песен и добавила, что для памятника выбрали живописное место, напоминающее ей Мурманскую область.

Посмотреть полное интервью с певицей Ниной Шнайдер можно будет в субботу, 11 июля, в 20:50 и в воскресенье, 12 июля, в 18:30 на телеканале «Первый Псковский».

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