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Общество

40 семейных пар отметили медалями в День семьи, любви и верности в Пскове

8 июля 2026 года, 17:17

40 семейных пар отметили медалями в честь 50-летия семейной жизни и «За любовь и верность» сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности в Пскове. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

40 семейных пар отметили медалями в День семьи, любви и верности в Пскове

Фото из соцсетей Бориса Елкина
40 семейных пар отметили медалями в День семьи, любви и верности в Пскове

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, когда речь идет о совместной жизни, задача не только усиливается, но и одновременно обретает смысл, а также дает силы стремиться к лучшему.

Борис Елкин отметил, что в День семьи, любви и верности, медалей были удостоены 40 супругов, большинство из которых прожили полвека рука об руку и не растеряли тепло чувств. «Но их настоящее богатство – совместно пройденные этапы жизни и радость общения с детьми и внуками», – обратил свое внимание глава Пскова.

40 семейных пар отметили медалями в День семьи, любви и верности в Пскове

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Он напомнил, что День семьи любви и верности, отмечающийся 8 июля, берет свое начало со Дня памяти святых Петра и Февронии, которых считают покровителями семейного очага и которым молятся о рождении ребенка или замужестве.

«Символ праздника – скромная ромашка. В её белых лепестках – чистота чувств, а в жёлтой сердцевине – тепло, которое мы дарим друг другу каждый день. Это отличный повод провести время с родными, вспомнить семейные истории, посмотреть старые фото или устроить уютный домашний вечер», – подчеркнул градоначальник и пожелал, чтобы во всех домах царили понимание и гармония, а верность и любовь помогали преодолеть любые трудности.

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