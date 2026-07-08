40 семейных пар отметили медалями в День семьи, любви и верности в Пскове

По его словам, когда речь идет о совместной жизни, задача не только усиливается, но и одновременно обретает смысл, а также дает силы стремиться к лучшему.

Борис Елкин отметил, что в День семьи, любви и верности, медалей были удостоены 40 супругов, большинство из которых прожили полвека рука об руку и не растеряли тепло чувств. «Но их настоящее богатство – совместно пройденные этапы жизни и радость общения с детьми и внуками», – обратил свое внимание глава Пскова.