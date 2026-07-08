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Общество

Конкурсный отбор социальных проектов молодых семей стартовал в Псковской области

8 июля 2026 года, 16:38

Конкурсный отбор социальных проектов молодых семей стартовал в Псковской области. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Конкурсный отбор социальных проектов молодых семей стартовал в Псковской области

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, участие в региональном конкурсе – отличный шанс получить финансовую поддержку для воплощения инициатив. Участниками могут стать семьи от 18 до 35 лет включительно, проживающие на территории Псковской области, состоящие в браке и воспитывающие одного ребенка и более.

Михаил Ведерников отметил, что конкурсный отбор проведут по двум направлениям. Одно из них – событийные мероприятия (организация просветительских акций, мастер-классов, концертов, фестивалей, слётов и форумов), второе – создание инфраструктуры (обустройство общественных пространств как закрытых, так и под открытым небом, создание клубов молодых семей, а также семейных сообществ).

Победителями, как подчеркнул губернатор, станут десять лучших социальных проектов. Максимальная сумма гранта составит 510 тысяч рублей. Заявленные проекты нужно будет реализовать в период с 21 августа текущего года до 20 августа 2027 года. Заявку можно отправить на почту molgrant@km.pskov.ru в срок до 26 июля.

«Срок подведения итогов отбора – 14 августа», – подытожил глава региона.

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