Пособие по уходу за ребенком получают свыше 2,6 тысячи псковских родителей

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в Псковской области получают 2 674 родителя, сообщили «Псковской правде» в реготделении Социального фонда России.

Среди получателей – 294 отца. Это более чем 10% от общего числа.

Размер пособия для работающих родителей на сегодняшний день составляет 40% от средней заработной платы, но не ниже минимальной фиксированной суммы – 10 669,64 рубля, установленное в том числе для неработающих граждан.

В СФР уточнили, что выплата на каждого ребенка предоставляется ежемесячно.