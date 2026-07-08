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Общество

Пособие по уходу за ребенком получают свыше 2,6 тысячи псковских родителей

8 июля 2026 года, 16:16

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в Псковской области получают 2 674 родителя, сообщили «Псковской правде» в реготделении Социального фонда России.

Пособие по уходу за ребенком получают свыше 2,6 тысячи псковских родителей

Фото Дарьи Хватковой

Среди получателей – 294 отца. Это более чем 10% от общего числа.

Размер пособия для работающих родителей на сегодняшний день составляет 40% от средней заработной платы, но не ниже минимальной фиксированной суммы – 10 669,64 рубля, установленное в том числе для неработающих граждан.

В СФР уточнили, что выплата на каждого ребенка предоставляется ежемесячно.

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