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Общество / Образование

490 человек пересдают ЕГЭ в Псковской области

8 июля 2026 года, 15:30

490 человек пересдают ЕГЭ в Псковской области. Мероприятия проходят 8 и 9 июля, сообщили «Псковской правде» в региональном министерстве образования.

490 человек пересдают ЕГЭ в Псковской области

Фото предоставлено министерством образования Псковской области

Возможность написать один из предметов, который ранее уже был сдан, по своему выбору, появилась у выпускников в два года назад – в 2024 году. С соответствующей инициативой тогда выступил президент России Владимир Путин.

В Псковской области самыми популярными предметами стали обществознание (152 участника), информатика (60), русский язык (55) и профильная математика (50).

«Предыдущий результат участника пересдачи по выбранному предмету будет аннулирован», – отметили в региональном министерстве образования.

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