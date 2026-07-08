490 человек пересдают ЕГЭ в Псковской области. Мероприятия проходят 8 и 9 июля, сообщили «Псковской правде» в региональном министерстве образования.

Возможность написать один из предметов, который ранее уже был сдан, по своему выбору, появилась у выпускников в два года назад – в 2024 году. С соответствующей инициативой тогда выступил президент России Владимир Путин.

В Псковской области самыми популярными предметами стали обществознание (152 участника), информатика (60), русский язык (55) и профильная математика (50).

«Предыдущий результат участника пересдачи по выбранному предмету будет аннулирован», – отметили в региональном министерстве образования.