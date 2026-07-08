Гранты до 250 млн рублей на развитие проектов смогут получать псковские технологические компании

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил возможности сотрудничества с гендиректором Центра поддержки инжиниринга и инноваций Павлом Дворниченко, сообщил в своем канале в мессенджере МАХ глава региона.

По его словам, Центр предлагает малым технологическим предприятиям (МТК) комплекс мер поддержки. В их числе, возможность выхода на крупных федеральных заказчиков, льготные кредиты. «Ключевой инструмент – предоставление грантов на доработку продукции под технические требования крупных заказчиков. Максимальный размер – до 250 млн рублей», – отметил Михаил Ведерников.

Средства, как подчеркнул губернатор, могут направить на создание образцов, сертификацию, испытания, расширение производства и опытно-промышленную эксплуатацию. Все это поможет преодолеть барьеры при выходе на рынок госкорпораций, открывает новые возможности для импортозамещения продукции.

«В Псковской области в группу МТК попадают пока семь предприятий, но заинтересованных гораздо больше. Для детального погружения в тему планируем организовать встречу на базе центра «Мой бизнес», где наши предприниматели смогут узнать все возможности получения грантов», – заключил глава региона.