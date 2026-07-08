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Общество

Псковичам рассказали, что делать, если во дворе стоит брошенный автомобиль

8 июля 2026 года, 14:45

Псковичам рассказали, что делать, если во дворе стоит брошенный автомобиль. Об этом сообщается в группе «Госуслуги Дом» в социальной сети «ВКонтакте».

Псковичам рассказали, что делать, если во дворе стоит брошенный автомобиль

Фото из группы «Госуслуги Дом» в ВК

Брошенные машины могут мешать проезду спецтехники, занимать парковочные места и использованию придомовой территории. Порядок выявления, а также перемещения подобных транспортных средств устанавливается на региональном уровне.

При этом есть общий алгоритм действий. В первую очередь нужно попробовать определить владельца брошенного автомобиля и связаться с ним через домовой чат. Возможно, в этом случае получиться решить вопрос без обращения в органы власти.

В частности, можно подать письменное заявление в местную администрацию. «Укажите адрес, марку, цвет и государственный регистрационный номер автомобиля (при наличии), а также приложите фотографии. Уполномоченный орган проведёт проверку и примет решение в соответствии с региональным порядком», – отметили в «Госуслуги Дом».

Если брошенный автомобиль нарушает ПДД – транспортное средство, например, находится на детской площадке или тротуаре, можно обратиться в Госавтоинспекцию.

Если же вопрос не решить административным путем, то можно обратиться за юридической консультацией для выбора дальнейшего способа защиты своих прав.

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