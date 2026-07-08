Центр поддержки инжиниринга и инноваций и Псковская область будут сотрудничать

Центр поддержки инжиниринга и инноваций и правительство Псковской области заключили соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили директор Центра Павел Дворниченко и губернатор Михаил Ведерников. Мероприятие прошло на площадке представительства правительства Псковской области при Правительстве России. Об этом в своем канале в МАХ сообщил Михали Ведерников.

Соглашение, по его словам, направлено на укрепление инновационного и промышленного потенциала Псковской области и на расширение возможностей для развития предприятий.

Михаил Ведерников отметил, что в рамках этого сотрудничества псковские компании смогут воспользоваться новыми инструментами поддержки, включая льготное кредитование, грантовое финансирование и экспертное сопровождение проектов.

Меры поддержки доступны и малым технологическим компаниям, и более крупным предприятиям, реализующим проекты в сфере инноваций и промышленности.

Губернатор подчеркнул, что по ожиданиям взаимодействие с Центром поможет региональным компаниям развивать новые продукты, расширять возможности выхода на федеральные рынки, а также повышать свою конкурентоспособность.