Как обезопасить детей от пожара летом, рассказали в псковском МЧС России

В ГУ МЧС России по Псковской области напомнили жителям региона, как обезопасить детей от пожаров в летний период. Дети, оставшись без присмотра взрослых, находятся в зоне повышенного риска, в связи с чем именно родители обязаны сформировать у своего ребенка правильные действия в случае возгорания.

Для предотвращения пожаров рекомендуется хранить легковоспламеняющиеся жидкости в местах, недоступных для детей, и личным примером показывать необходимость отключения от сетей мелких электроприборов: чайников, кофеварок, фенов, утюгов

Важно объяснить детям, что пользоваться каминами, печами и обогревателями без разрешения взрослых запрещено. Помимо этого, каждый несовершеннолетний обязан выучить свое полное имя, контактный телефон, а также домашний адрес.

Если же пожар все-таки произошел, ребенок должен действовать без промедления. Нужно сразу же звать на помощь старших либо набрать номера «101» или «112». Если же дома нет никого из взрослых, необходимо незамедлительно покинуть квартиру и обратиться к соседям. Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом, прятаться в горящем помещении, а в случае сильного задымления – прикрывать нос и рот влажной тканью и спускаться исключительно по лестнице. Если же вход заблокирован, требуется ждать помощи у окна либо на балконе, предварительно заткнув щели двери плотной тканью.

В МЧС призвали родителей вместе следовать этим урокам безопасности и воспитывать в детях осторожность и внимательность, поскольку даже самые простые меры предосторожности помогут защитить жизнь и здоровье всей семьи.