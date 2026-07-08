Более 11 млрд рублей выделено на развитие дорожного комплекса Псковской области в 2026 году. Об стало известно в ходе встречи Министра транспорта России Андрея Никитина и губернатора региона Михаила Ведерникова, сообщили в Минтрансе РФ.



Ключевой темой встречи стало развитие дорожного комплекса на территории Псковской области. В текущем году региону предусмотрели федеральную поддержку на модернизацию дорожной инфраструктуры в размере 11,6 млрд рублей. Михаил Ведерников и Андрей Никитин обсудили продолжение строительства второго пускового комплекса Северного обхода Пскова протяженностью 8,7 км, софинансируемого из федерального бюджета. «Объект станет важнейшим элементом транспортной системы региона, выведет транзитный транспорт за пределы городской черты. Это не только повысит качество жизни горожан, но и улучшит экологическую обстановку», – поделились в пресс-службе министерства транспорта РФ. Северный обход Пскова, в частности, соединит две федеральные трассы – А-212 и Р-23 – и обеспечит удобный доступ к особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе, что положительно скажется на промышленном потенциале региона.



Зашла речь и о строительстве улицы Кузбасской Дивизии в Пскове протяженностью 1,1 км. Расположенная в западной части города улица является важной транспортной артерией, обеспечивающей связь центра Пскова с районом «Завеличье». Сейчас на участке частично отсутствует асфальтобетонное покрытие и не предусмотрены пешеходные дорожки. С учетом активного развития района, где располагаются объекты образования и здравоохранения, обеспечение безопасного транспортного движения и автобусного сообщения становятся приоритетными задачами. Также Андрей Никитин и Михаил Ведерников рассмотрели необходимость реконструкции и ремонта нескольких улиц Пскова. Особого внимания требует улица Западная, соединяющая центр города с Завеличьем и обеспечивающая доступ автомобильного транспорта и пешеходов к основным магистральным улицам.



Обсудили в Министерстве транспорта и реконструкцию автомобильной дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь, создание стационарного пункта весогабаритного контроля транспортных средств. Для этого нужно будет увеличить количество полос движения и оборудования специальные площадки для государственных контрольных органов. Реализация данных мероприятий позволит улучшить безопасность движения и разделить транспортные потоки в приграничье. Для Великих Лук важным проектом выступает строительство путепровода через железную дорогу с подключением к улично-дорожной сети от проспекта Гагарина до улицы Малышева. Данный объект позволит значительно увеличить пропускную способность через пути и улучшить связанность центра с промышленном районом. Помимо этого, обсуждались планы по ремонту дороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнева, обеспечивающей подъезд к мемориальному комплексу «Александр Невский с дружиной» в гдовском Самолве, и капитальному ремонту мостов на этом маршруте. Работают власти Псковской области и над обновлением автобусного парка. Возможным это стало благодаря реализации мер федеральной поддержки. С 2020 по 2024 годы в регион поставили 59 новых автобусов, 47 из которых были закуплены за счет специальных казначейских кредитов, еще 12 – за счет средств резервного фонда федерального правительства. В период с 2026 по 2028 годы для Псковской области предусмотрели новую меру поддержки в виде прямой субсидии.