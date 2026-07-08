Телесигнал в Плюссе планируют восстановить к 9 июля. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава Плюсского района Наталья Иванова.

По его словам, работы по восстановлению телесигнала проводят специалисты РТРС «Псковский ОРТПЦ». Завершить их телевещательная компания планирует 9 июля.

Наталья Иванова отметила, что на ход работ влияют и погодные условия.

«Специалисты делают все необходимое, чтобы вернуть комфорт в наши дома», – подчеркнула глава Плюсского района.