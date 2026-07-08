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Общество / Здоровье

972 случая ОРВИ зафиксировали в Псковской области за неделю

8 июля 2026 года, 10:08

На прошлой неделе, с 29 июня по 5 июля, медицинские учреждения Псковской области зафиксировали 972 случая заболевания ОРВИ, из них 60,5% – дети до 14 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

972 случая ОРВИ зафиксировали в Псковской области за неделю

Фото Андрея Степанова

В Пскове зарегистрировали 433 случая ОРВИ (44,5% от всех по региону).

«В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии», – уточнили специалисты Роспотребнадзора.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями при этом остается ниже уровня среднего многолетнего показателя. За неделю зафиксировали 29 случаев.

«Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что лето – время, когда возрастает риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. Чтобы защитить себя, важно соблюдать правила личной гигиены и пищевой безопасности», – подчеркнули в пресс-службе регионального ведомства.

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